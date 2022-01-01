מדריך חברות
Omnivore
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Omnivore משכורות

המשכורת החציונית של Omnivore היא $139,300 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Omnivore. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
$139K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Omnivore הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $139,300. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Omnivore הוא $139,300.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Omnivore

חברות קשורות

  • Ridecell
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ironclad
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים