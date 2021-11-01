מדריך חברות
OMERS Private Equity
עובד כאן? תבע את החברה שלך

OMERS Private Equity משכורות

טווח המשכורת של OMERS Private Equity נע בין $60,300 בפיצוי כולל שנתי עבור אנליסט פיננסי בקצה התחתון ל-$143,503 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OMERS Private Equity. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

עוזר/ת מנהלי/ת
$62.2K
מדען נתונים
$112K
אנליסט פיננסי
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
שיווק
$96.5K
מהנדס תוכנה
$75.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$144K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OMERS Private Equity הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $143,503. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OMERS Private Equity הוא $85,853.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור OMERS Private Equity

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Square
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Stripe
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים