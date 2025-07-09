ספריית חברות
Olam
Olam משכורות

המשכורת של Olam נעה בין $24,460 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $179,100 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Olam. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

רואה חשבון
$24.5K
מהנדס בקרה
$101K
בנקאי השקעות
$120K

מנהל פרויקט
$179K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Olam הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $179,100. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Olam הוא $110,389.

משאבים נוספים