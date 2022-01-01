ספריית חברות
Okta
Okta משכורות

המשכורת של Okta נעה בין $66,000 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $868,333 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Okta. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס אמינות אתר

מנהל הנדסת תוכנה
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
מנהל מוצר
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

שיווק
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

מנהל שיווק מוצר

מהנדס מכירות
Median $200K
מכירות
Median $195K
ארכיטקט פתרונות
Median $213K

אדריכל אבטחת ענן

מנהל תוכנית טכנית
Median $220K
מעצב מוצר
Median $143K

מעצב חוויית משתמש

טכנולוג מידע (IT)
Median $185K
תפעול עסקי
Median $240K
אנליסט עסקי
Median $257K
שירות לקוחות
Median $150K
מנהל תוכנית
Median $249K
גיוס
Median $166K
עוזר אדמיניסטרטיבי
Median $66K
רואה חשבון
$310K

רואה חשבון טכני

מנהל תפעול עסקי
$210K
פיתוח עסקי
$76.5K
ראש מטה
$169K
הצלחת לקוחות
$149K
אנליסט נתונים
$213K
מדען נתונים
$206K
אנליסט פיננסי
$221K
משאבי אנוש
$184K
משפטי
$214K
אנליסט אבטחת סייבר
$145K
מנהל חשבון טכני
$141K
כותב טכני
Median $144K
חוקר UX
$118K
לוח זמני הבשלה

33.4%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בOkta, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.4% בוקע ב 1st-שנה (33.40% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

No cliff

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בOkta, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

No cliff

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Okta הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Sr. Director level עם תגמול כולל שנתי של $868,333. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Okta הוא $213,060.

משאבים נוספים