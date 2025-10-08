פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Nuro נע בין $139K ל-year עבור L3 לבין $404K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$374K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nuro. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L3
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בNuro, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)