Novartis משכורות

המשכורת של Novartis נעה בין $2,460 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $540,000 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Novartis. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

מדען נתונים
Median $150K
אנליסט נתונים
Median $10.1K
מהנדס תוכנה
Median $125K

מנהל מדעי נתונים
Median $31.5K
פיתוח עסקי
Median $540K
ארכיטקט פתרונות
Median $79.4K
מהנדס מכונות
Median $100K
רואה חשבון
$2.5K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$14.7K
מהנדס ביו-רפואי
$229K
תפעול עסקי
$24.4K
מנהל תפעול עסקי
$269K
אנליסט עסקי
$75.3K
שירות לקוחות
$79.6K
אנליסט פיננסי
$122K
משאבי אנוש
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
יועץ ניהולי
$281K
תפעול שיווק
$26.8K
מנהל עיצוב מוצר
$64.3K
מנהל מוצר
$94.7K
מנהל תוכנית
$125K
מנהל פרויקט
$24.9K
מכירות
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
מנהל הנדסת תוכנה
$163K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Novartis הוא פיתוח עסקי עם תגמול כולל שנתי של $540,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Novartis הוא $97,354.

