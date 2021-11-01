ספריית חברות
NOV
NOV משכורות

המשכורת של NOV נעה בין $50,250 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $208,035 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NOV. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מדען נתונים
Median $82.5K
מהנדס תוכנה
Median $94.5K
ארכיטקט פתרונות
Median $149K

פיתוח עסקי
$191K
תפעול שירות לקוחות
$50.3K
מנהל מדעי נתונים
$208K
מעצב מוצר
$109K
מנהל מוצר
$136K
מנהל פרויקט
$96.9K
מהנדס מכירות
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NOV הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $208,035. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NOV הוא $109,450.

