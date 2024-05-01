ספריית חברות
Nous
Nous משכורות

המשכורת של Nous נעה בין $14,634 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $96,515 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Nous. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
פיתוח עסקי
$14.6K
יועץ ניהולי
$63.6K
שיווק
$60.4K

מהנדס תוכנה
$96.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Nous הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nous הוא $62,009.

משאבים נוספים