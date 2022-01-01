ספריית חברות
notonthehighstreet
notonthehighstreet משכורות

המשכורת של notonthehighstreet נעה בין $112,649 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $146,793 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של notonthehighstreet. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

מנהל מוצר
$113K
מהנדס תוכנה
$123K
מנהל הנדסת תוכנה
$147K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-notonthehighstreet הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $146,793. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-notonthehighstreet הוא $122,505.

משאבים נוספים