Notable Health
Notable Health משכורות

המשכורת של Notable Health נעה בין $109,450 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $280,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Notable Health. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

מהנדס תוכנה
Median $150K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $280K
אנליסט נתונים
$109K

שיווק
$171K
מנהל מוצר
$151K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Notable Health הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $280,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Notable Health הוא $150,750.

