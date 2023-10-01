ספריית חברות
NOS
NOS משכורות

המשכורת של NOS נעה בין $23,736 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $58,309 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NOS. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

אנליסט נתונים
$23.7K
מנהל מוצר
$49.3K
מנהל פרויקט
$28.2K

מהנדס מכירות
$30.5K
מהנדס תוכנה
$58.3K
ארכיטקט פתרונות
$55.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NOS הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $58,309. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NOS הוא $39,899.

משאבים נוספים