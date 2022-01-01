ספריית חברות
NortonLifeLock
NortonLifeLock משכורות

המשכורת של NortonLifeLock נעה בין $21,883 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $273,360 עבור מנהל תוכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NortonLifeLock. עודכן לאחרונה: 10/23/2025

מהנדס תוכנה
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $200K
אנליסט עסקי
$157K

פיתוח עסקי
$159K
שירות לקוחות
$194K
מנהל מדעי נתונים
$233K
מדען נתונים
$71.8K
אנליסט פיננסי
$141K
שיווק
$189K
תפעול שיווק
$85.4K
מעצב מוצר
Median $109K
מנהל תוכנית
$273K
מנהל פרויקט
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$152K
ארכיטקט פתרונות
$239K
מנהל תוכנית טכנית
$209K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

30%

שנה 1

30%

שנה 2

40%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בNortonLifeLock, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 30% בוקע ב 1st-שנה (30.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 2nd-שנה (30.00% שנתי)

  • 40% בוקע ב 3rd-שנה (40.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NortonLifeLock הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $273,360. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NortonLifeLock הוא $154,087.

