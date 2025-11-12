ספריית חברות
Northwestern University
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

Northwestern University מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Northwestern University מגיעה ל-$85K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Northwestern University. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Northwestern University
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
סה״כ לשנה
$85K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$85K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Northwestern University?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Northwestern University in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $86,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Northwestern University עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States הוא $84,300.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Northwestern University

חברות קשורות

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים