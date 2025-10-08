ספריית חברות
Noon מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בGreater Dubai Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Dubai Area ב-Noon מגיעה ל-AED 276K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Noon. עדכון אחרון: 10/8/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
סה״כ לשנה
AED 276K
דרגה
SDE 2
משכורת בסיס
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
בונוס
AED 0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Noon?

AED 588K

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Noon in Greater Dubai Area עומדת על תגמול כולל שנתי של AED 408,034. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Noon עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Dubai Area הוא AED 300,073.

