חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Nirvana Insurance in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $365,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.