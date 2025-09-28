ספריית חברות
Nineleaps
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Nineleaps אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in India ב-Nineleaps מגיעה ל-₹892K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nineleaps. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹892K
דרגה
-
משכורת בסיס
₹892K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Nineleaps?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Nineleaps in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,554,706. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nineleaps עבור תפקיד אנליסט נתונים in India הוא ₹892,236.

