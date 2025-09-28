ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in United States ב-Nikola Motor מגיעה ל-$140K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nikola Motor. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
סה״כ לשנה
$140K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Nikola Motor?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Nikola Motor in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nikola Motor עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $140,000.

