פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Nielsen נע בין ₹1.72M ל-year עבור Software Engineer לבין ₹6.7M ל-year עבור Principal Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.27M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nielsen. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
