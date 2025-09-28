ספריית חברות
Nielsen
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Nielsen מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Nielsen נע בין ₹1.72M ל-year עבור Software Engineer לבין ₹6.7M ל-year עבור Principal Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.27M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nielsen. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.03M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
צפה 1 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

₹13.95M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Nielsen?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Nielsen in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,700,199. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nielsen עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹2,270,310.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Nielsen

חברות קשורות

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים