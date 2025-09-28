ספריית חברות
  שכר
  מדען נתונים

  כל שכר מדען נתונים

Nielsen מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-Nielsen נע בין $111K ל-year עבור Data Scientist לבין $122K ל-year עבור Senior Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$115K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nielsen. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Nielsen?

שאלות נפוצות

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en מדען נתונים hos Nielsen in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $165,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Nielsen for מדען נתונים rollen in United States er $112,000.

משאבים נוספים