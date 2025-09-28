ספריית חברות
Nielsen
Nielsen פיתוח עסקי שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nielsen. עדכון אחרון: 9/28/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד פיתוח עסקי דיווחים ב Nielsen כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

$160K

מה הן דרגות הקריירה ב Nielsen?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Nielsen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $155,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nielsen עבור תפקיד פיתוח עסקי in United States הוא $155,000.

