פיצוי אנליסט עסקי in United States ב-Nielsen מגיע ל-$93.5K ל-year עבור Business Analyst. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$65.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nielsen. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Nielsen?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Nielsen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $137,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nielsen עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $65,500.

משאבים נוספים