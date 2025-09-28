ספריית חברות
NICE
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס מכירות

  • כל שכר מהנדס מכירות

NICE מהנדס מכירות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכירות in Canada ב-NICE מגיעה ל-CA$144K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NICE. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$144K
דרגה
L2
משכורת בסיס
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$32.8K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב NICE?

CA$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-NICE in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$149,669. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NICE עבור תפקיד מהנדס מכירות in Canada הוא CA$143,793.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור NICE

חברות קשורות

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים