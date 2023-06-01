ספריית חברות
NFWF
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

NFWF משכורות

המשכורת החציונית של NFWF היא $117,410 עבור מנהל פרויקט . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NFWF. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל פרויקט
$117K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NFWF הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $117,410. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NFWF הוא $117,410.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור NFWF

חברות קשורות

  • Google
  • Coinbase
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Facebook
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים