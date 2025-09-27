פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-nference נע בין ₹2.18M ל-year עבור Software Engineer לבין ₹5.55M ל-year עבור Staff Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.94M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של nference. עדכון אחרון: 9/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה