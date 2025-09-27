פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-NextRoll נע בין $155K ל-year עבור EIC2 לבין $190K ל-year עבור EIC3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$180K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NextRoll. עדכון אחרון: 9/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
