פיצוי מנהל מוצר in United States ב-NextRoll מגיע ל-$221K ל-year עבור EIC4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$232K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NextRoll. עדכון אחרון: 9/27/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
