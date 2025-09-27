ספריית חברות
Next Insurance
Next Insurance מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Israel ב-Next Insurance מגיעה ל-₪366K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Next Insurance. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
סה״כ לשנה
₪366K
דרגה
lc 2
משכורת בסיס
₪366K
Stock (/yr)
₪0
בונוס
₪0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Next Insurance?

₪562K

שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בNext Insurance, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Next Insurance in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪425,547. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Next Insurance עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Israel הוא ₪369,637.

משאבים נוספים