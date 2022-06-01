ספריית חברות
Newfold Digital
Newfold Digital משכורות

המשכורת של Newfold Digital נעה בין $19,127 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $171,353 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Newfold Digital. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $19.1K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מנהל הנדסת תוכנה
Median $50.8K
אנליסט נתונים
$83.3K

טכנולוג מידע (IT)
$109K
מנהל מוצר
$55.9K
מנהל פרויקט
$53.8K
מכירות
$63.7K
אנליסט אבטחת סייבר
$132K
ארכיטקט פתרונות
$171K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Newfold Digital הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $171,353. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Newfold Digital הוא $63,700.

