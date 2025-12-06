ספריית חברות
Newco
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Newco מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Newco נע בין $65.5K לבין $91.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Newco. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$70.2K - $82.7K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$65.5K$70.2K$82.7K$91.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מעצב מוצר דיווחים ב Newco כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Newco?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Newco in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $91,260. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Newco עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $65,520.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Newco

חברות קשורות

  • Dropbox
  • Microsoft
  • Lyft
  • Uber
  • Spotify
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/newco/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.