Nepal Telecom מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Nepal ב-Nepal Telecom נע בין NPR 1.28M לבין NPR 1.75M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nepal Telecom. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $9.9K - $11.7K Nepal טווח שכיח טווח אפשרי $9.1K $9.9K $11.7K $12.4K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Nepal Telecom כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Nepal Telecom ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.