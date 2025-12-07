ספריית חברות
Nepal Telecom
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Nepal Telecom מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Nepal ב-Nepal Telecom נע בין NPR 1.28M לבין NPR 1.75M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Nepal Telecom. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$9.9K - $11.7K
Nepal
טווח שכיח
טווח אפשרי
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס תוכנה דיווחים ב Nepal Telecom כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Nepal Telecom?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Nepal Telecom in Nepal עומדת על תגמול כולל שנתי של NPR 1,749,652. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nepal Telecom עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Nepal הוא NPR 1,278,007.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Nepal Telecom

חברות קשורות

  • Microsoft
  • Netflix
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nepal-telecom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.