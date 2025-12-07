ספריית חברות
NeoXam
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכירות ב-NeoXam נע בין SGD 51.5K לבין SGD 73.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NeoXam. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$45.3K - $53.6K
Singapore
טווח שכיח
טווח אפשרי
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב NeoXam?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-NeoXam עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 73,121. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NeoXam עבור תפקיד מהנדס מכירות הוא SGD 51,503.

משאבים נוספים

