הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in United States ב-Neo4j נע בין $125K לבין $174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Neo4j. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$135K - $164K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$125K$135K$164K$174K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Neo4j?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Neo4j in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $174,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Neo4j עבור תפקיד אנליסט נתונים in United States הוא $124,500.

