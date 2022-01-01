ספריית חברות
Nemetschek Group
Nemetschek Group משכורות

המשכורת של Nemetschek Group נעה בין $50,793 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $93,840 עבור מנהל תוכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Nemetschek Group. עודכן לאחרונה: 11/27/2025

מנהל תוכנית
$93.8K
מהנדס תוכנה
$50.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Nemetschek Group הוא מנהל תוכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $93,840. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nemetschek Group הוא $72,316.

משאבים נוספים

