Neighborhoods.com משכורות

המשכורת החציונית של Neighborhoods.com היא $96,515 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Neighborhoods.com. עודכן לאחרונה: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
$96.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Neighborhoods.com הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $96,515. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Neighborhoods.com הוא $96,515.

