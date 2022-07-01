ספריית חברות
Nearpod
Nearpod משכורות

המשכורת של Nearpod נעה בין $83,300 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $163,710 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Nearpod. עודכן לאחרונה: 9/9/2025

$160K

שירות לקוחות
$83.3K
מדען נתונים
$131K
מהנדס תוכנה
$164K

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Nearpod is מהנדס תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,710. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nearpod is $130,650.

משאבים נוספים