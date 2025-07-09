ספריית חברות
NDA משכורות

המשכורת של NDA נעה בין $11,637 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $125,372 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NDA. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

אנליסט עסקי
$56K
אנליסט נתונים
$16.4K
משאבי אנוש
$20.5K

טכנולוג מידע (IT)
$13.7K
שיווק
$82.5K
מעצב מוצר
$11.6K
מנהל מוצר
$54.8K
מנהל פרויקט
$50.3K
מכירות
$17.8K
מהנדס תוכנה
$22.3K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל הנדסת תוכנה
$125K
ארכיטקט פתרונות
$89.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NDA הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $125,372. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NDA הוא $36,300.

