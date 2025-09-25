פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-NCR נע בין $93.4K ל-year עבור Grade 9 לבין $169K ל-year עבור Grade 13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$100K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NCR. עדכון אחרון: 9/25/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
