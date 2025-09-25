ספריית חברות
NCR
NCR מנהל פרויקט שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל פרויקט in Israel ב-NCR מגיעה ל-₪396K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NCR. עדכון אחרון: 9/25/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
סה״כ לשנה
₪396K
דרגה
11
משכורת בסיס
₪375K
Stock (/yr)
₪0
בונוס
₪20.5K
שנים בחברה
10 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב NCR?

₪562K

לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-NCR in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪430,911. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NCR עבור תפקיד מנהל פרויקט in Israel הוא ₪383,528.

