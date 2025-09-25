ספריית חברות
NCR
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

NCR מעצב מוצר שכר

פיצוי מעצב מוצר in United States ב-NCR נע בין $93.5K ל-year עבור Grade 9 לבין $140K ל-year עבור Grade 11. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$133K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NCR. עדכון אחרון: 9/25/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב NCR?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um מעצב מוצר na NCR in United States situa-se numa remuneração total anual de $185,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NCR para a função de מעצב מוצר in United States é $100,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור NCR

חברות קשורות

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • ISG
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים