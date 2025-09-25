פיצוי מעצב מוצר in United States ב-NCR נע בין $93.5K ל-year עבור Grade 9 לבין $140K ל-year עבור Grade 11. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$133K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של NCR. עדכון אחרון: 9/25/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
