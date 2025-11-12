ספריית חברות
National University of Singapore מדען מחקר שכר בSingapore

חבילת הפיצוי החציונית של מדען מחקר in Singapore ב-National University of Singapore מגיעה ל-SGD 96.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של National University of Singapore. עדכון אחרון: 11/12/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
סה״כ לשנה
SGD 96.1K
דרגה
L5
משכורת בסיס
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
בונוס
SGD 0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען מחקר ב-National University of Singapore in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 128,249. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-National University of Singapore עבור תפקיד מדען מחקר in Singapore הוא SGD 96,073.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור National University of Singapore

