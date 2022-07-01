מדריך חברות
NanoLumens
עובד כאן? תבע את החברה שלך

NanoLumens משכורות

המשכורת החציונית של NanoLumens היא $114,425 עבור מהנדס חומרה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של NanoLumens. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס חומרה
$114K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-NanoLumens הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $114,425. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-NanoLumens הוא $114,425.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור NanoLumens

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • SoFi
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים