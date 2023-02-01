ספריית חברות
Multiverse משכורות

המשכורת של Multiverse נעה בין $70,569 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $296,082 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Multiverse. עודכן לאחרונה: 10/22/2025

מהנדס תוכנה
Median $115K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $78.6K
אנליסט עסקי
$202K

מדען נתונים
$70.6K
משאבי אנוש
$131K
שיווק
$76.6K
מנהל מוצר
Median $87.4K
גיוס
$163K
מכירות
$296K
מנהל הנדסת תוכנה
$153K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Multiverse הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $296,082. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Multiverse הוא $123,016.

משאבים נוספים