ספריית חברות
MS&AD
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

MS&AD משכורות

המשכורת החציונית של MS&AD היא $132,459 עבור מבטח . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של MS&AD. עודכן לאחרונה: 8/30/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מבטח
$132K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-MS&AD הוא מבטח at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $132,459. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MS&AD הוא $132,459.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור MS&AD

חברות קשורות

  • SoFi
  • Apple
  • Tesla
  • Netflix
  • PayPal
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים