חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mr. Cooper in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,167,153. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.