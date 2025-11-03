פיצוי מהנדס תוכנה in India ב-Mphasis נע בין ₹394K ל-year עבור L1 לבין ₹2.11M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹1.46M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mphasis. עדכון אחרון: 11/3/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
