חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mozilla in Greater Vancouver עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$280,194. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.