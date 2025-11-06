Mozilla מהנדס תוכנה שכר בGreater Toronto Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-Mozilla נע בין CA$152K ל-year עבור P2 לבין CA$316K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$169K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mozilla. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 Software Engineer 1 ( רמת כניסה ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$152K CA$141K CA$0 CA$10.7K P3 Senior Software Engineer CA$177K CA$150K CA$0 CA$27.5K P4 Staff Software Engineer CA$223K CA$172K CA$0 CA$51.1K צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

