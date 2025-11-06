פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-Mozilla נע בין CA$152K ל-year עבור P2 לבין CA$316K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$169K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mozilla. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
