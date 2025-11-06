ספריית חברות
Mozilla
  • Germany

Mozilla מהנדס תוכנה שכר בGermany

פיצוי מהנדס תוכנה in Germany ב-Mozilla נע בין €120K ל-year עבור P3 לבין €134K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Germany מגיעה ל-€128K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mozilla. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
Software Engineer 1(רמת כניסה)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
צפה 4 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Mozilla?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Mozilla in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €154,884. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mozilla עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Germany הוא €124,710.

