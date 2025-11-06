פיצוי מהנדס תוכנה in Berlin Metropolitan Region ב-Mozilla נע בין €120K ל-year עבור P3 לבין €134K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Berlin Metropolitan Region מגיעה ל-€128K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mozilla. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
