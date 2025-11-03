ספריית חברות
Moxa
Moxa מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Taiwan ב-Moxa מגיעה ל-NT$1.29M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Moxa. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$1.29M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
בונוס
NT$374K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Moxa?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

מהנדס רשתות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Moxa in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,040,886. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Moxa עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Taiwan הוא NT$1,159,915.

משאבים נוספים